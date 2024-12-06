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Beşiktaş'ta Divan Kurulu toplantısının iptal edilmesi üyelerden tepki çekti! 'Tüzük ihlal edildi! Yangından mal kaçırma...'

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#Beşiktaş#Beşiktaş Divan Kurulu#Seçim
Beşiktaşta Divan Kurulu toplantısının iptal edilmesi üyelerden tepki çekti Tüzük ihlal edildi Yangından mal kaçırma...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2024 19:58

Beşiktaş'ta sular durulmuyor! Hasan Arat'ın istifasıyla başkanlık görevine gelen Hüseyin Yücel'in olağanüstü seçim kararı almasının ardından 21 Aralık'ta yapılması planlanan Divan Kurulu toplantısının iptal edilmesi üyelerin tepkisini çekti.

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Kriz dolu dönemden geçen siyah-beyazlı yönetimden dikkat çeken bir hamle geldi. 21 Aralık'ta yapılması gereken Divan Kurulu toplantısı yönetimin talebi üzerine iptal oldu. Normal prosedüre göre, Divan Kurulu üyelerine tek tek mesaj gönderilmesi gerekirken, bugün resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla 'apar topar' kongre iptal edildi.

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TÜZÜK İHLALİ

Hukukçular, Divan Kurulu toplantısının aralık ayı içerisinde yapılmamasını tüzük ihlali olarak değerlendirdi. Beşiktaş'ın tüzüğünde yer alan, "Divan Kurulu; Mart, Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yıl içerisinde 3 (üç) kez, Divan Başkanlık Kurulunun belirleyeceği gün ve saatte, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun da katılımı ile olağan toplanır" ifadesi yer alıyor.

Beşiktaşta Divan Kurulu toplantısının iptal edilmesi üyelerden tepki çekti Tüzük ihlal edildi Yangından mal kaçırma...

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Siyah-beyazlı yönetim bir hafta sonra yapılacak olağanüstü kongreyi bahane ederek İstanbul dışından gelecek üyelerin arka arkaya iki hafta taşınmak zorunda kalacaklarını, bu nedenle Divan Kurulu'nun iptal edilmesi gerektiğini dile getirdi.

ÜYELER TEPKİ GÖSTERDİ

Yönetimin Divan Kurulu'nu iptal etmesi, camianın tepkisini çekerken "Yangından mal kaçırma" ve "Oldu bittiye getirildi" yorumlarını beraberinde getirdi. Beşiktaşlı üyeler "Muhalefetin konuşmasına izin verilmedi. Mali tablolar konusunda hesap sorma fırsatı kaçtı. Bu yönetimin artı ve eksilerini tartmak eylül-ekim aylarında yapılacak idari ve mali genel kurula kaldı. Divan Kurulu 21 Aralık'ta toplansaydı akil insanlar bu durumu masaya yatıracaktı" şeklinde tepkilerini dile getirdi.

Öte yandan Denetim Kurulu'nun, henüz raporunu Divan Kurulu'na teslim etmediği, bu nedenle konuşulacak somut rakamların da olmayacağı belirtildi.

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#Beşiktaş#Beşiktaş Divan Kurulu#Seçim

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