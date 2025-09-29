Beşiktaş'ta divan kurulu seçim tarihi belli oldu!

Haberin Devamı

Beşiktaş Kulübü'nde Olağan Divan Başkanlık Kurulu Seçimi tarihi belli oldu.

Siyah-beyazlı ekibin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre; Olağan Divan Başkanlık Kurulu Seçimi, 19 Ekim 2025 Pazar günü saat 10.30‘dan itibaren ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu’nda gerçekleştirilecek. Oy verme işlemi ise saat 17.00 de sona erecektir.

Eski divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk, 8 yıl boyunca üstlendiği görevinden geçtiğimiz Temmuz ayında ayrılmıştı.