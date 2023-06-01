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Beşiktaş'ta Dimitri Payet sesleri! Transfere sıcak bakıyor...

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#Transfer#Beşiktaş#Dimitri Payet
Beşiktaşta Dimitri Payet sesleri Transfere sıcak bakıyor...
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2023 07:00

Menajerler, dünyaca ünlü Fransız yıldızı siyah beyazlılara önerdi. Fransa Milli Takımı’nda da oynayan Payet’in başarılı geçen kariyeri olmasına karşın hiç lig şampiyonluğu yaşamadığı, bu hedefe ulaşma yolunda Beşiktaş’a sıcak baktığı belirtildi.

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Beşiktaş Kulübü yeni sezon için kadro yapılanmasına giderken menajerler bir dönem Fransa Milli Takımı formasını da giyen Dimitri Payet’i önerdi. Fransa 1. Ligi’nde Olympique Marsilya ekibinin formasını giyen ve mavi beyazlılarla Haziran 2024’e kadar sözleşmesi bulunan 36 yaşındaki oyuncunun, başarılı geçen kariyerinde bir lig şampiyonluğu hasreti çektiği, Şenol Güneş yönetiminde çok iyi bir çıkış yakalayan ve gelecek sezona çok iddialı giren Beşiktaş’a gelmeye sıcak baktığı belirtildi.

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38 KEZ FRANSA MİLLİ TAKIMI’NDA OYNADI

Takımda Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier gibi Fransa Ligi kökenli futbolcuların bulunmasının da Payet’e cazip geldiği öğrenildi. Siyah beyazlı yönetim Dimitri Payet konusunu teknik direktör Şenol Güneş ile konuşacak ve eğer deneyimli teknik adam yeşil ışık yakarsa Olympique Marsilya Kulübü’nün kapısı çalınacak. Aslen, Hint Okyanusu’ndaki Fransız denizaşırı adası Reunion’dan olan Payet bu sezon Marsilya’da 24 lig maçında 4 gol, 3 asistle oynadı. 36 yaşındaki oyuncu 38 milli maçta 8 gol attı.

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#Transfer#Beşiktaş#Dimitri Payet

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