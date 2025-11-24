Beşiktaş'ta Dick Advocaat gerçeğini açıkladı!

Haberin Devamı

2026 Dünya Kupası Elemeleri’nde Curaçao’yla tarihi bir başarıya imza atan Dick Advocaat için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Curaçao Yardımcı Antrenörü Cor Pot, Dick Advocaat için Beşiktaş’ın geçmişte girişimde bulunduğunu belirterek, benzer bir hamlenin yeniden gelebileceğini söyledi.

Cor Pot'un açıklaması şu şekilde:

“Onunla ilgili hiçbir şey kesin değildir, belki Beşiktaş yeniden kapıyı çalar. Daha önce geldiler zaten. Ama son anda Solskjaer geldi. Hiçbir şey kesin değildir, belki tekrar dönerler.”

Advocaat, 2016/17 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı.