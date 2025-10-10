×
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş'ta derbiyle gelen Sergen Yalçın devrimi!

Güncelleme Tarihi:

Beşiktaşta derbiyle gelen Sergen Yalçın devrimi
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2025 07:00

Başkan Serdal Adalı, takımın derbideki performansı nedeniyle tebrik ettiği teknik direktörüne, “Ne kadar doğru tercih yaptığımızı bir kez daha görmenin mutluluğunu yaşıyorum” dedi ve transfer için kendisine tam yetki verdiğini bildirdi. Beşiktaş’ın bundan böyle alacağı ve göndereceği futbolcuların kimler olacağına Sergen Yalçın karar verecek.

Beşiktaş'ın, Süper Lig’de sezona 7’de 7 ile başlayan ve Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’u deviren Galatasaray karşısında ortaya koyduğu futbol ve 1-1’lik beraberlik siyah beyazlı camiada teknik direktör Sergen Yalçın’a duyulan büyük güveni iyice perçinledi. Derbi sonrası medyada ve taraftar platformlarında yapılan yorumlarda teknik ekibe övgüler yağdırılırken, daha iyi imkanlar sağlanması halinde Yalçın’ın, Beşiktaş’ı özlenen şampiyonluklara ulaştırabileceği konusunda görüş birliğine varıldı.

DAHA BÜYÜK BAŞARILAR KAZANACAKSIN

Takımın başında çıktığı son 3 lig maçında Kayseri’yi 4-0, Kocaeli’yi 3-1 yenip, Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Sergen Yalçın, başkan Serdal Adalı ve yönetim kurulunun da tam desteğini aldı. Adalı’nın, Galatasaray derbisinin ardından bir toplantı yaptığı Yalçın’ı özel olarak tebrik ederken, “Teknik direktörlük için ne kadar doğru bir tercih yaptığımızı bir kez daha görmenin mutluluğunu yaşıyorum. Senin ve ekibinin bundan sonra daha büyük başarılar kazanacağınıza inanıyorum” dediği öğrenildi.

ORTA SAHA, FORVET KANATLARA TAKVİYE

Başkan Adalı daha sonra Sergen Yalçın’a, futbol takımında bundan sonra yapılacak tüm transfer operasyonları için tam yetki verildiğini bildirdi. Buna göre, siyah beyazlı kulübün ara transfer döneminde kadrosuna katacağı ve göndereceği futbolcuların kimler olacağına teknik patron karar verecek. Orta saha, forvet ve kanatlara birer oyuncu talep eden Yalçın’ın bu doğrultuda araştırmalara başladığı ve kısa sürede transferini istediği isimleri Beşiktaş yönetimine bildireceği öğrenildi.

