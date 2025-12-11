×
Beşiktaş’ta derbi öncesi Rafa Silva gelişmesi!

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2025 09:40

Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda Trabzonspor’a konuk olacak Beşiktaş’ta Rafa Silva için karar çıktı.

Beşiktaş, pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

RAFA SILVA GERİ DÖNÜYOR

Siyah-Beyazlılar, Karadeniz ekibi karşısında kazanıp, bu kez çıkışa geçmek istiyor. Fakat mücadele öncesinde gelen sakatlık haberleri can sıkmıştı. Cengiz Ünder ve Jota Silva, sakatlığı sebebiyle Bordo-Mavililer ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek. Yaşanan bu olaylar doğrultusunda ise flaş bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş’ta derbi öncesi Rafa Silva gelişmesi

Takımdan ayrılacağı konuşulan Rafa Silva’nın, Trabzonspor maçı için hazırlandığı öğrenildi. 32 yaşındaki oyuncunun, antrenman eksiğini kapatmaya çalıştığı ve hazır hale gelmesi durumunda 2 Kasım’da oynanan Fenerbahçe derbisinin ardından ilk kez Siyah-Beyazlı formayı giymesi bekleniyor.

STOPERDE 2 ADAY

Eğer Portekizli, sahada olursa Vaclav Cerny de kendi mevkisine yani sağ kanatta görev alanına dönmüş olacak. Sergen Yalçın ayrıca El Bilal Toure’yi solda, forvette ise yeniden Tammy Abraham’ı görevlendirmeyi planlıyor.

