Beşiktaş’ta derbi öncesi Rafa Silva gelişmesi!

Beşiktaş, pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

RAFA SILVA GERİ DÖNÜYOR

Siyah-Beyazlılar, Karadeniz ekibi karşısında kazanıp, bu kez çıkışa geçmek istiyor. Fakat mücadele öncesinde gelen sakatlık haberleri can sıkmıştı. Cengiz Ünder ve Jota Silva, sakatlığı sebebiyle Bordo-Mavililer ile oynanacak mücadelede forma giyemeyecek. Yaşanan bu olaylar doğrultusunda ise flaş bir gelişme yaşandı.

Takımdan ayrılacağı konuşulan Rafa Silva’nın, Trabzonspor maçı için hazırlandığı öğrenildi. 32 yaşındaki oyuncunun, antrenman eksiğini kapatmaya çalıştığı ve hazır hale gelmesi durumunda 2 Kasım’da oynanan Fenerbahçe derbisinin ardından ilk kez Siyah-Beyazlı formayı giymesi bekleniyor.

STOPERDE 2 ADAY

Eğer Portekizli, sahada olursa Vaclav Cerny de kendi mevkisine yani sağ kanatta görev alanına dönmüş olacak. Sergen Yalçın ayrıca El Bilal Toure’yi solda, forvette ise yeniden Tammy Abraham’ı görevlendirmeyi planlıyor.