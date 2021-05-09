Beşiktaş'ta derbi öncesi kulübe sıkıntısı! Kadroyu tamamlayamadılar

Galatasaray derbisinde 6 Beşiktaşlı futbolcu görev alamadı. Sakatlıkları nedeniyle sezonu kapattıkları açıklanan Cenk Tosun ve Ajdin Hasic ile tedavileri devam eden Oğuz han Özyakup, Kevin Nkoudou ve Vincent Aboubakar’ın yanı sıra önceki gün yapılan kontrollerin ardından sağ uyluk arka adalesinde ödem tespit edilen Bernard Mensah maç kadrosuna alınmadı.

Eksik futbolcuların fazla olması nedeniyle Beşiktaş’ın yedek kulübesinde 8 oyuncu yer aldı. Utku Yuvakuran, Montero, Necip Uysal, Dorukhan Toköz ve Rıdvan Yılmaz’ın yanı sıra kulübede henüz Süper Lig tecrübesi bulunmayan Emre Bilgin, Bilal Ceylan, Serdar Saatçı da yer aldı.

ÇEBİ TAKIMI UĞURLADI

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yöneticiler Emre Kocadağ, Kemal Erdoğan ve Fatih Hakan Avşar Galatasaray maçı öncesinde BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde siyah beyazlı takımla bir araya geldi. Başkan Çebi, futbolcular otobüse binmeden hepsine başarı dileyerek takımını Türk Telekom Stadı’na uğurladı. Siyah beyazlı yönetim derbiyi tüm kadrosuyla izledi.

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