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Beşiktaş'ta derbi öncesi çifte sevinç!

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#Beşiktaş#Mert Günok#Svensson
Beşiktaşta derbi öncesi çifte sevinç
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2025 07:00

Mert’in sakatlığının çok ciddi olmadığı, Svensson’un da gelecek haftaya kadar tamamen iyileşeceği kaydedildi.

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Milli ara sonrası sahasında Galatasaray’ı konuk edecek olan Beşiktaş’ta Jonas Svensson ve Mert Günok’tan teknik heyete iyi haber geldi.

Sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkartılan kaleci Mert’in sakatlığının çok ciddi olmadığı ve gelecek hafta oynanacak karşılaşmaya kadar iyileşmesinin beklendiği dile getirildi.

Necip Uysal, Emrecan Terzi, Bakhtiyor Zaynutdinov, Jonas Svensson ve Felix Uduokhai’nin yaşadığı sakatlıklar sonrası stoper, sol bek ve sağ bek pozisyonlarında krize giren Beşiktaş’ta Svensson’un iyileşmesi takımda büyük sevinç yarattı.

Yaklaşık 20 gündür sakat olan Norveçli sağ bekin 29 Mart’ta oynanacak derbiye kadar tamamen iyileşeceği ve ilk 11’de forma giymesinin beklendiği kaydedildi.

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#Beşiktaş#Mert Günok#Svensson

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