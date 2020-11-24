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Futbol
AA
Haber Giriş: 24.11.2020 - 14:51 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları! Rosier takımla çalıştı...

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Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları! Rosier takımla çalıştı...
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Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile 29 Kasım Pazar günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşuları sonrası pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yaptı.

Taktik programın ardından üç takım halinde turnuva maçları oynayan siyah-beyazlılar, şut çalışması ile günü tamamladı.

Koronavirüs karantinası sona eren Valentin Rosier takımla çalıştı.

Beşiktaş, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği idmanla devam edecek.

 

Beşiktaşta derbi hazırlıkları Rosier takımla çalıştı...

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