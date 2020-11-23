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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.11.2020 - 14:44 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı!

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Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları başladı!
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Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile 29 Kasım Pazar günü oynayacağı derbi mücadelesinin hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas, 5'e 2 ve taktik çalışma yaptı.

Antrenman, kondisyon koşuları sonrası gerçekleştirilen şut çalışması ile tamamlandı.

Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği idmanla devam edecek.

 

Beşiktaşta derbi hazırlıkları başladı

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