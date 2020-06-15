Beşiktaş'ta Denizlispor mesaisi başladı

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldığı belirtildi.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın pas, 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pas ve taktik programın yer aldığı uygulamalarla devam ettiği bildirildi.









Antrenmanın, yarı sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmalarıyla sona erdiği aktarıldı. Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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