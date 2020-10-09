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Futbol
AA
Haber Giriş: 09.10.2020 - 20:13 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Denizlispor maçı hazırlıkları sürüyor

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Beşiktaş'ta Denizlispor maçı hazırlıkları sürüyor
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Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışmalarıya başladı.

Pas ve dar alanda top kapma çalışması ile süren antrenman, çift kale maçla sona erdi. Siyah-beyazlı ekip, Yukatel Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

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