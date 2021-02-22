Beşiktaş'ta Denizlispor maçı hazırlıkları devam ediyor

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman 1,5 saate yakın sürdü.



Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanda dar alan oyunları, pas ve top kapma çalışmaları yapan futbolcular, yarı sahada oynanan üçlü turnuva maçlarının ardından şut idmanıyla günü tamamladı.



Beşiktaş hazırlıklarına yarın devam edecek.

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