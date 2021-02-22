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GeriFutbol Beşiktaş'ta Denizlispor maçı hazırlıkları devam ediyor
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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.02.2021 - 15:43 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Denizlispor maçı hazırlıkları devam ediyor

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Beşiktaş'ta Denizlispor maçı hazırlıkları devam ediyor
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Süper Lig'in 27. haftasında 26 Şubat Cuma günü sahasında Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman 1,5 saate yakın sürdü.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanda dar alan oyunları, pas ve top kapma çalışmaları yapan futbolcular, yarı sahada oynanan üçlü turnuva maçlarının ardından şut idmanıyla günü tamamladı.

Beşiktaş hazırlıklarına yarın devam edecek.

Beşiktaşta Denizlispor maçı hazırlıkları devam ediyor

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