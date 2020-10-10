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Futbol
AA
Haber Giriş: 10.10.2020 - 19:31 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Denizlispor maçı hazırlıkları

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Beşiktaş'ta Denizlispor maçı hazırlıkları
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Süper Lig'de 5. haftayı maç yapmadan geçecek Beşiktaş Futbol Takımı, 6. haftada 26 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi. İdmanda kondisyon ve taktik çalışmaları üzerinde duruldu.

Sahada yapılan ısınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, yarın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile hazırlık maçı oynayacak.

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