Beşiktaş'ta Denizlispor hazırlıkları! Pas ve şut çalışması...
Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü Yukatel Denizlispor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas çalışmaları yaptı.
Taktik programın yer aldığı uygulamaların ardından tam sahada çift kale maç oynayan futbolcular, günü şut çalışmasıyla tamamladı.
Siyah-beyazlı ekip, Yukatel Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.
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