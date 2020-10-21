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GeriFutbol Beşiktaş'ta Denizlispor hazırlıkları! Dar alanda kontrol pas çalışması...
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Futbol
AA
Haber Giriş: 21.10.2020 - 15:08 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Denizlispor hazırlıkları! Dar alanda kontrol pas çalışması...

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Beşiktaş'ta Denizlispor hazırlıkları! Dar alanda kontrol pas çalışması...
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Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü Yukatel Denizlispor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar, pas, 5'e 2, dar alanda kontrol pas ve oyun çalışmaları yaptı.

Antrenman, yarım sahada oynanan çift devreli maçın ardından şut çalışması ile tamamlandı.

Yönetim kurulu üyeleri Emre Kocadağ ile Erdal Torunoğulları da antrenmanın bir bölümünü izledi.

Beşiktaş, Yukatel Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği idmanla devam edecek.

 

Beşiktaşta Denizlispor hazırlıkları Dar alanda kontrol pas çalışması...

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