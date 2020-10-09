Beşiktaş'ta Denizlispor hazırlıkları! Başkan Çebi de çalışmayı izledi...
Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından dar alanda top kapma çalışması yaptı. İdman, çift kale maçla tamamlandı.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetici Emre Kocadağ da çalışmayı izledi.
Siyah-beyazlı ekip, Yukatel Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarına akşam saatlerinde gerçekleştireceği idmanla devam edecek.
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