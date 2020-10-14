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Futbol
AA
Haber Giriş: 14.10.2020 - 15:05 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Denizlispor hazırlıkları! Asbaşkan Emre Kocadağ yakın takipte...

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Beşiktaş'ta Denizlispor hazırlıkları! Asbaşkan Emre Kocadağ yakın takipte...
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Süper Lig'de 5. haftayı bay geçecek Beşiktaş, 6. haftada 26 Ekim Pazartesi günü Yukatel Denizlispor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi. İdmanda kondisyon ve taktik çalışmaları üzerinde duruldu.

Sahada yapılan ısınma ile istasyon koşuları ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen ve asbaşkan Emre Kocadağ'ın izlediği çalışma, dayanıklılık koşuları ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

 

Beşiktaşta Denizlispor hazırlıkları Asbaşkan Emre Kocadağ yakın takipte...

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