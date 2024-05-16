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Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz'ın sözleşmesi uzatıldı

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#Beşiktaş#Demir Ege Tıknaz#Transfer
Beşiktaşta Demir Ege Tıknazın sözleşmesi uzatıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2024 15:28

Beşiktaş, genç futbolcu Demir Ege Tıknaz’ın sözleşmesinin 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

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Beşiktaş'tan yapılan açıklamada; "Kulübümüz; gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi’nde tamamlayan, sahip olduğu potansiyel ve yetenekle gelecekte hem kulübümüze hem de Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Demir Ege Tıknaz’ın sözleşmesini 2026-27 sezonu sonuna kadar uzattı. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya geldiği genç futbolcumuza yeni dönemde şanlı formamızla üstün başarılar diledi." ifadeleri kullanıldı.

19 yaşındaki Demir Ege bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 27 maçta forma giydi, iki asist yaptı.

Beşiktaşta Demir Ege Tıknazın sözleşmesi uzatıldı

 

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#Beşiktaş#Demir Ege Tıknaz#Transfer

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