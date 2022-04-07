Beşiktaş'ta Cyle Larin'e 1 maç ceza!

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PFDK, Cyle Larin'e 1 maç men ve 4.500 TL para cezası verildiğini açıkladı.

İŞTE PFDK CEZALARI

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 07.04.2022 tarih ve 56 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübünün, 02.04.2022 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜN C ALT, D ALT ve E ALT blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

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2- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. sporcusu EL HADJI PAPY MISON DJILOBODJI'nin, 03.04.2022 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, rakip takım mensubuna yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 03.04.2022 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU ÜST TRİBÜN B, C, D, E, F, KUZEY KALE ARKASI ALT TRİBÜN H, I, BATI ALT VIP TRİBÜN VIP PLATINUM C, VIP GOLD B, KUZEY KALE ARKASI ÜST TRİBÜN B, C, D, GÜNEY KALE ARKASI ÜST TRİBÜN AKTİFBANK GÜNEY ÜST C, D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

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4- BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu CYLE CHRISTOPHER LARIN'ın, 03.04.2022 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddesi uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- GALATASARAY A.Ş. hakkında, 02.04.2022 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatına aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

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6- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübünün, 03.04.2022 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, bir taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- GÖZTEPE A.Ş. sporcusu PAPE CHERIF NDIAYE'nin, 03.04.2022 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- ALTAY Kulübünün, 02.04.2022 tarihinde oynanan ALTAY-FRAPORT TAV ANTALYASPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, bir taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

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9- ADANA DEMİRSPOR A.Ş.'nin, 04.04.2022 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatına aykırı hareketi nedeniyle yapılan sevk hakkında incelemenin devamına,

10- ALTAY Kulübünün, 2 haftayı aşan süre boyunca herhangi bir mazeret göstermeksizin yedek kulübesinde teknik sorumlu bulundurmaması ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nın 7/4. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 7/5. maddesi uyarınca 562.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- İSTANBULSPOR A.Ş. antrenörü MEHMET GÖKER ÖZDEMİR'in, 02.04.2022 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-GENÇLERBİRLİĞİ Spor Toto 1. Lig müsabakasında, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 8.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

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Aynı müsabakada İSTANBULSPOR A.Ş. antrenörü MEHMET GÖKER ÖZDEMİR'in, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT'nin 82/b ve 50/1-c maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 03.04.2022 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-EYÜPSPOR Spor Toto 1. Lig Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü doktoru MEHMET MESUT ÇELEBİ'nin, müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- YILPORT SAMSUNSPOR Kulübünün, 02.04.2022 tarihinde oynanan YILPORT SAMSUNSPOR-ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU ÜST TRİBÜN 235 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada YILPORT SAMSUNSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 16.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- TUZLASPOR A.Ş.'nin, 01.04.2022 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş.-BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TUZLASPOR A.Ş.'nin, çim saha sorumlusunun stadyum denetimine ve müsabaka organizasyon toplantısına katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 16.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TUZLASPOR A.Ş. idarecisi FEVZİ İLHANLI'nın, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TUZLASPOR A.Ş. idarecisi FEVZİ İLHANLI'nın, müsabaka görevlilerine ve TFF mensuplarına yönelik hakaretleri nedeniyle 150 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 70.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TUZLASPOR A.Ş. idarecisi FEVZİ İLHANLI'nın, rakip takım mensuplarına yönelik hakaretleri nedeniyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TUZLASPOR A.Ş. idarecisi FEVZİ İLHANLI'nın, protokol görevlisine yönelik saldırısı ve hakareti nedeniyle FDT'nin 44/1-b ve 10/2. maddesi uyarınca 110 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- DİYARBEKİR SPOR A.Ş.'nin, 03.04.2022 tarihinde oynanan DİYARBEKİR SPOR A.Ş.-TURGUTLUSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DİYARBEKİR SPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- TURGUTLUSPOR Kulübü sporcusu OKAN ERDİK'in, 03.04.2022 tarihinde oynanan DİYARBEKİR SPOR A.Ş.-TURGUTLUSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddesi uyarınca ve FDT'nin 12. ve 8. maddelerinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- AKHİSARSPOR Kulübü sporcusu YAVUZ SERKAN ÖZBAKAN'ın, 03.04.2022 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-TECO KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR Kulübünün, 03.04.2022 tarihinde oynanan KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR-NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR Kulübünün, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- UŞAK SPOR A.Ş.'nin, 03.04.2022 tarihinde oynanan UŞAK SPOR A.Ş.-ANKARA DEMİRSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada UŞAK SPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- TARSUS İDMAN YURDU Kulübünün, 03.04.2022 tarihinde oynanan TARSUS İDMAN YURDU-KIRKLARELİSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TARSUS İDMAN YURDU Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TARSUS İDMAN YURDU Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TARSUS İDMAN YURDU Kulübü görevlisi MEHMET ALİ SAYGI'nın, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TARSUS İDMAN YURDU Kulübü görevlisi MEHMET KAYA'nın, stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- KUŞADASISPOR Kulübünün, 03.04.2022 tarihinde oynanan KUŞADASISPOR-KIZILCABÖLÜKSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabaka KUŞADASISPOR Kulübü teknik sorumlusu BÜLENT ATAMAN'ın, ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabaka KUŞADASISPOR Kulübü teknik sorumlusu BÜLENT ATAMAN'ın, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- BITEXEN DÜZCESPOR Kulübünün, 03.04.2022 tarihinde oynanan BITEXEN DÜZCESPOR-BAYRAMPAŞA SPOR A.Ş. TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- MALATYA YEŞİLYURT BLD. SPOR Kulübünün, 03.04.2022 tarihinde oynanan MALATYA YEŞİLYURT BLD. SPOR-HARPUT DİBEK ELAZIĞ KARAKOÇAN FK TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MALATYA YEŞİLYURT BLD. SPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MALATYA YEŞİLYURT BLD. SPOR Kulübünün, mensubunun akreditasyon kartını başkasına kullandırması suretiyle TFF ve müsabaka görevlilerini yanıltmaya çalışılmasından dolayı FDT'nin 47/2. maddesi uyarınca 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MALATYA YEŞİLYURT BLD. SPOR Kulübü görevlisi ORHAN AK'ın, başkasına ait akreditasyon kartını kullanmasından dolayı FDT'nin 47/1-c maddesi uyarınca 2 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MALATYA YEŞİLYURT BLD. SPOR Kulübü antrenörü ABDULKADİR YILMAZ'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MALATYA YEŞİLYURT BLD. SPOR Kulübü antrenörü ABDULKADİR YILMAZ'ın, kendisine ait akreditasyon kartını başkasının kullanmasına izin vererek belgelerin haksız kullanımına iştiraki nedeniyle FDT'nin 47/1-c maddesi uyarınca 8 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- HARPUT DİBEK ELAZIĞ KARAKOÇAN FK'nın, 03.04.2022 tarihinde oynanan MALATYA YEŞİLYURT BLD. SPOR-HARPUT DİBEK ELAZIĞ KARAKOÇAN FK TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, mensubunun akreditasyon kartını başkasına kullandırması suretiyle TFF ve müsabaka görevlilerini yanıltmaya çalışılmasından dolayı FDT'nin 47/2. maddesi uyarınca 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada HARPUT DİBEK ELAZIĞ KARAKOÇAN FK yardımcı antrenörü SAMET ERSÖZ'ün, başkasına ait akreditasyon kartını kullanmasından dolayı FDT'nin 47/1-c maddesi uyarınca 8 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada HARPUT DİBEK ELAZIĞ KARAKOÇAN FK kaleci antrenörü SİNAN GERÇEK'in, kendisine ait akreditasyon kartını başkasının kullanmasına izin vererek belgelerin haksız kullanımına iştiraki nedeniyle FDT'nin 47/1-c maddesi uyarınca 8 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- CEYHAN SPOR Kulübünün, 02.04.2022 tarihinde oynanan CEYHAN SPOR-ESENLER EROKSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, yedek kulübesinde doktor bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada CEYHAN SPOR Kulübünün, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- KARŞIYAKA Kulübü sporcusu MUSTAFA AŞAN'ın, 03.04.2022 tarihinde oynanan MODAFEN-KARŞIYAKA TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu