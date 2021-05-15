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GeriFutbol Beşiktaş'ta Cyle Larin'den şampiyonluk yorumu! 'Her zaman istedim'
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Futbol
Haber Giriş: 15.05.2021 - 22:43 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Cyle Larin'den şampiyonluk yorumu! 'Her zaman istedim'

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Beşiktaş'ta Cyle Larin'den şampiyonluk yorumu! 'Her zaman istedim'

Beşiktaş'ın Kanadalı golcüsü Cyle Larin, Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlamaları hakkında konuştu.

Süper Lig'in son haftasında Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ta Larin, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Cyle Larin'in sözleri;

Ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok mutluyum. Bunu bu şekilde kutluyoruz. Ben her zaman şampiyon olmayı istedim Beşiktaş'ta. Bu şu ana kadar hayatımdaki en iyi his!

OYNADIĞIM EN İYİ TAKIM

Hayatımda oynadığım en iyi takım Beşiktaş!

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