Beşiktaş'ta Cyle Larin'den şampiyonluk sözleri!

Adım adım şampiyonluğa yürüdüklerini belirten Kanadalı golcü, "Bu kadar çok gol attığım için mutluyum. Şampiyonluğa yürüyoruz. Çok yakınız. Her zamanki gibi birlikte savaştık. Birlikte mücadele ettik. Böyle devam edeceğiz. Şampiyon olacağız. Bu da benim hayatımda çok önemli bir an olacak. Çok özel! Beşiktaş'ta bu arkadaşlarla oynamanın değeri paha biçilmez." diye konuştu.

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