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GeriFutbol Beşiktaş'ta Cyle Larin'den şampiyonluk sözleri!
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Futbol
Haber Giriş: 01.05.2021 - 22:40 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Cyle Larin'den şampiyonluk sözleri!

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Beşiktaş'ta Cyle Larin'den şampiyonluk sözleri!

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş'ın Hatayspor'u 7-0 yendiği maçta 4 gol atan Cyle Larin, karşılaşmayı değerlendirdi.

Adım adım şampiyonluğa yürüdüklerini belirten Kanadalı golcü, "Bu kadar çok gol attığım için mutluyum. Şampiyonluğa yürüyoruz. Çok yakınız. Her zamanki gibi birlikte savaştık. Birlikte mücadele ettik. Böyle devam edeceğiz. Şampiyon olacağız. Bu da benim hayatımda çok önemli bir an olacak. Çok özel! Beşiktaş'ta bu arkadaşlarla oynamanın değeri paha biçilmez." diye konuştu.

Beşiktaşta Cyle Larinden şampiyonluk sözleri

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