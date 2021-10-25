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Beşiktaş'ta Cyle Larin'den derbi sonrası sözleşme açıklaması: 'Düşündüğüm tek şey...'

#Beşiktaş#Cyle Larin#Süper Lig
Beşiktaşta Cyle Larinden derbi sonrası sözleşme açıklaması: Düşündüğüm tek şey...

Beşiktaş'a Galatasaray karşısında galibiyeti getiren golleri kaydeden Kanadalı forvet Cyle Larin, derbinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş'ın Kanadalı golcüsü Cyle Larin, Galatasaray'ı mağlup ettikleri derbinin ardından açıklamalarda bulundu.

Larin'in açıklamaları şöyle;

Önemli bir derbi maçıydı. Hep birlikte savaştık. Geçen sezon da birlikte savaştığımız için şampiyon olduk. Gol attığım için ve kazandığımız için çok mutluyum.

Beşiktaş'ı seviyorum, burada oynamayı, şehri seviyorum. Şu anda düşündüğüm tek şey bu sezon. Sezona odaklandım. Sezon sonuna kadar böyle devam edecek. Umarım Beşiktaş'ta kalırım. Ben burayı seviyorum.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Cyle Larin#Süper Lig

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