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Beşiktaş'ta Cyle Larin görüşmesinden sonuç çıkmadı! Fark 700 bin avro

#Beşiktaş#Cyle Larin#Ahmet Nur Çebi
Beşiktaşta Cyle Larin görüşmesinden sonuç çıkmadı Fark 700 bin avro

Beşiktaş’ta Kanadalı oyuncu ile yapılan sözleşme uzatma görüşmelerinden sonuç çıkmadı. Yıllık 1.6 milyon Euro kazanan golcü futbolcu sözleşmesini uzatmak için yönetimden 2.5 milyon Euro talep etti. Siyah beyazlıların önerdiği rakam ise maksimum 1.8 milyon Euro.

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Spor Servisi / İsmail ER - Beşiktaş’ta sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Cyle Larin ile nikah tazelemek için yapılan görüşmelerden şu ana kadar sonuç alınamadı. Siyah beyazlıların 2017-18’in devre arasında Orlando City’den kadrosuna kattığı Kanadalı futbolcu yıllık 1.6 milyon Euro olan maaşının 2.5 milyon Euro’ya çıkarılmasını isterken, yönetimin ise 1.8 milyon Euro önerdiği öğrenildi.

TAKIMDAKi iLK 1.5 YIL TUTUKTU

Beşiktaş’taki ilk 1.5 yıllık dönemde 26 resmi maçta 8 gol, 2 asistlik bir performansa imza atan Larin 2019-20 sezonunu ise kiralık olarak Belçika ekibi Zulte Waregem’de geçirdi. Burada 33 resmi maçta 9 gol, 11 asistlik performansı sonrasında geçen sezon başında siyah beyazlılara geri döndü.

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GEÇEN SEZON COŞTU

Ligde 38 maçta 19 kez ağları havalandırıp 6 asist yaparken 25 gole direkt katkı verip şampiyonlukta büyük rol oynadı. Sezonun genelinde ise 45 maçta 23 gol, 6 asistlik bir performansa imza attı. Bu sezon ise sakatlık nedeniyle son 3 resmi maçı kaçırırken takımına 5 karşılaşmada 1 gol, 1 asistlik katkı verdi. Eğer anlaşma sağlayamazsa, Kartal ligde geçen sezonun en golcü 2. oyuncusunu bedelsiz olarak kaybedebilir.

32 GOLÜN 23’ÜNÜ GEÇEN SEZON ATTI

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Beşiktaş formasıyla çıktığı 77 karşılaşmada 32 gol atıp, 9 asist yapan Cyle Larin bu performansının yüzde 71’ini (23 gol, 6 asistlik) geçen sezon gerçekleştirdi.

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KABUL ETMEZSE YOLU AÇIK OLSUN

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi önceki gün katıldığı canlı yayında larin’in yüksek rakam istediği yönünde bilgilerin doğru olduğunu açıklamıştı: “Biz larin’i istiyoruz çünkü kazandık onu. Belçika’da Türkiye’de aldığının yüzde 20’sini alıyordu, üstünü biz veriyorduk. Geri getirdik. Sergen Hoca emek verdi. Larin istekli davrandı ve şampiyonluğa katkı verdi. Biz bu sezon daha iyi olacağını düşünüyoruz. Ücretiyle ilgili olarak görüşüyoruz. Bana göre yüksek bir ücret istiyor. Verdiğimiz ücreti kabul ettiği takdirde yola devam edeceğiz. Etmezse yolu açık olsun.”

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#Beşiktaş#Cyle Larin#Ahmet Nur Çebi