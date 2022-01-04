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Beşiktaş'ta Covid-19 testi pozitif çıkan Ghezzal için flaş hamle! Ambulans uçakla...

#Beşiktaş#Rachid Ghezzal#Ambulans Uçak
Beşiktaşta Covid-19 testi pozitif çıkan Ghezzal için flaş hamle Ambulans uçakla...

Katar'da Covid-19 test sonucu pozitif çıkan ve Süper Kupa maçının kadrosundan çıkarılıp karantinaya alınan Ghezzal için Beşiktaş yönetiminden flaş bir hamle geldi.

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Katar'da Antalyaspor'la Süper Kupa maçında karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, Katar'da yapılan rutin Covid-19 testi pozitif çıkınca maçın kadrosundan çıkarılmıştı.

Cezayirli futbolcunun 7 gün boyunca otelde karantina kalma zorunluluğu sonrası Beşiktaş, çarpıcı bir hamlede bulundu.

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Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre siyah-beyazlı idareciler, Ghezzal'ı ambulans uçakla İstanbul'a getirmek için Katarlı özel makamlarla görüşmeler yapıyor.

Eğer Ghezzal Türkiye'ye gelirse, karantina sürecinin 14 gün olması nedeniyle bazı maçları kaçıracak.

ÖNDER KARAVELİ DE AÇIKLADI

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, Ghezzal'ın koronavirüs testinin pozitif olduğunu duyurdu.

Karaveli yaptığı açıklamada, "Şu anda bir oyuncumuzun, Ghezzal’ın koronavirüs testi pozitif. Bir de teknik ekibimizden bir arkadaşımızın." ifadelerini kullandı.

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#Beşiktaş#Rachid Ghezzal#Ambulans Uçak

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