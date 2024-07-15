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Beşiktaş'ta Ciro Immobile ve Semih Kılıçsoy, takımla çalıştı

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#Beşiktaş#Ciro Immobile#Semih Kılıçsoy
Beşiktaşta Ciro Immobile ve Semih Kılıçsoy, takımla çalıştı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2024 13:21

Beşiktaş'ın yeni transferi Ciro Immobile ve EURO 2024'te forma giyen Semih Kılıçsoy, siyah-beyazlıların sabah antrenmanında takımla çalıştı.

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Yeni sezon hazırlıklarına Slovenya'nın Maribor kentinde yaptığı kampla devam eden Beşiktaş, çalışmalarını sürdürdü.

Kamp yaptığı otelin tesislerinde 20 dakikası basına açık antrenmana kampta olan tüm futbolcular katılırken, yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar ve futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba da idmanı takip etti.

Beşiktaş'ın yeni transferi Ciro Immobile ve EURO 2024'te A Milli Takıım forması giyen Semih Kılıçsoy da antrenmanda yer aldı.

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Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un saha içinde yaptığı toplantıyla başlayan antrenmanda bir süre ısınma çalışmaları gerçekleştiren siyah-beyazlı oyuncular, daha sonra kondisyon idmanları yaptı.

Bir süre pas çalışmaları yapan Beşiktaşlı futbolcular, basına açık kısmın son bölümünde sprint çalışmalarının ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştirdi.

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Siyah-beyazlı ekip çalışmalarına akşam yapacağı idmanla devam edecek.

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#Beşiktaş#Ciro Immobile#Semih Kılıçsoy

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