Beşiktaş'ta Ciro Immobile ve Emirhan Topçu şoku

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Beşiktaş’ın savunma oyuncusu Emirhan Topçu, karşılaşmanın 29. dakikasında Kasımpaşalı Barak’a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Bu sezon daha önce Sivas, Gaziantep ve G.Saray maçlarında da sarı kart gördüğü için cezalı duruma düşen Emirhan, haftaya Başakşehir maçında takımdaki yerini alamayacak. Kasımpaşa’da ise Nuno Da Costa 65 ve 90+2. dakikada gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kart ile oyundan çıktı. Da Costa Kayserispor maçında oynayamayacak.

AĞRILARI ARTAN iMMOBiLE iKiNCi YARIYA ÇIKAMADI

Beşiktaş’ta ilk yarı sonunda talihsiz bir an yaşandı. Mücadeleye ilk 11’de başlayan Ciro İmmobile ağrılarının artması nedeniyle devre arasında yapılan kontrollerin ardından ikinci devrede takımdaki yerini alamadı. Siyah beyazlı takımda İmmobile’in yerine Mustafa Erhan Hekimoğlu oyuna girdi. İtalyan golcünün, kesin durumu bugün yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.