Beşiktaş'ta Ciro Immobile vasat başladı

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Sezona Slovenya kampında hazırlanan Beşiktaş, Avusturya ekibi Grazer AK ile Graz’da yaptığı maçı 5-1 kazandı. Van Bronckhorst yönetimindeki Kartal sahaya Ersin, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, Mustafa Erhan 11’i ile çıktı. İkinci yarıda Göktuğ, Onur, Necip, Tayyip Talha, Emrecan, Demir Ege, Onana, Hasic, Salih, Muçi, İmmobile değişiklikleri yapıldı.

RAFA SiLVA iLK GOLÜNÜ ATTI

Grazer, 2. dakikada Lang’ın kafa golü ile öne geçti: 1-0. 10’da Rashica ortaladı, Semih röveşata ile çevirdi, Mustafa yakın mesafeden dokundu: 1-1. 12’de Rashica’nın ara pasında, Mustafa düzgün vurdu: 1-2. 20’de Rashica, Mustafa’nın asistini boş çevirmedi: 1-3. 26’da Rafa Silva klas bir vuruşla ağları sarstı: 1-4. 51’de Masuaku soldan çevirdi, Rashica gelişine vurdu: 1-5.

VASAT BAŞLADI

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Immobile 63. dakikada oyuna girerken, ilk kez siyah beyazlı formayı giydi. İlk maçında vasat görünen Ciro İmmobile, şut yerine, arkadaşlarına pas vermeyi tercih etti.