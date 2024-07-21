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Beşiktaş'ta Ciro Immobile vasat başladı

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#Beşiktaş#Ciro Immobile#Grazer AK
Beşiktaşta Ciro Immobile vasat başladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2024 07:00

Beşiktaş Slovenya kampı’nın son gününde Avusturya temsilcisi Grazer AK ile yaptığı maçı farklı kazandı. Kartal, 2’de Lang’ın golü ile geriye düştü. Mustafa 10. ve 12’de skoru 2-1’e getirdi. 20’de Rashica, 24’te Rafa devreyi kapattı. 51’de Rashica noktayı koydu. Beşiktaş hazırlık maçlarında ilk kez kazandı.

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Sezona Slovenya kampında hazırlanan Beşiktaş, Avusturya ekibi Grazer AK ile Graz’da yaptığı maçı 5-1 kazandı. Van Bronckhorst yönetimindeki Kartal sahaya Ersin, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, Mustafa Erhan 11’i ile çıktı. İkinci yarıda Göktuğ, Onur, Necip, Tayyip Talha, Emrecan, Demir Ege, Onana, Hasic, Salih, Muçi, İmmobile değişiklikleri yapıldı.

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RAFA SiLVA iLK GOLÜNÜ ATTI 

Grazer, 2. dakikada Lang’ın kafa golü ile öne geçti: 1-0. 10’da Rashica ortaladı, Semih röveşata ile çevirdi, Mustafa yakın mesafeden dokundu: 1-1. 12’de Rashica’nın ara pasında, Mustafa düzgün vurdu: 1-2. 20’de Rashica, Mustafa’nın asistini boş çevirmedi: 1-3. 26’da Rafa Silva klas bir vuruşla ağları sarstı: 1-4. 51’de Masuaku soldan çevirdi, Rashica gelişine vurdu: 1-5.

VASAT BAŞLADI

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Immobile 63. dakikada oyuna girerken, ilk kez siyah beyazlı formayı giydi. İlk maçında vasat görünen Ciro İmmobile, şut yerine, arkadaşlarına pas vermeyi tercih etti.

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#Beşiktaş#Ciro Immobile#Grazer AK

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