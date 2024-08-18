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Beşiktaş'ta Ciro Immobile sezona hızlı başladı! Galatasaray derbisinden sonra Antalyaspor maçında...

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Immobile#Süper Lig
Beşiktaşta Ciro Immobile sezona hızlı başladı Galatasaray derbisinden sonra Antalyaspor maçında...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2024 23:11

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Ciro Immobile, Antalyaspor karşısında attığı gollerle maça damga vurdu.

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Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

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VAN BRONCKHORST'TAN TEK DEĞİŞİKLİK

Giovanni van Bronckhorst, son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı takım, Tüpraş Stadı'ndaki müsabakaya Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Omar Colley, Emirhan Topçu, Moatasem Al-Musrati, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile ilk 11'iyle çıktı.

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Salih Uçan, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.

Teknik direktör Van Bronckhorst, ailevi nedenlerle izin aldığı için son birkaç antrenmana katılamayan Masuaku'nun yerine sol bekte Emirhan Topçu'yu görevlendirdi.

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Beşiktaşta Ciro Immobile sezona hızlı başladı Galatasaray derbisinden sonra Antalyaspor maçında...

GOLCÜ SAHNE ALDI

Beşiktaş'ın yeni transferi Ciro Immobile, ligde ilk gollerini Antalyaspor'a karşı attı.

Yıldız golcü, Antalyaspor ile oynanan maçın 13. dakikasında rakip fileleri havalandırarak ligdeki ilk golünü attı. Immobile 23. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve takımını öne geçiren golü kaydetti.

Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş formasıyla çıktığı 3 maçta 4. golünü kaydetmeyi başardı.

İtalyan futbolcu, Galatasaray'ı 5-0 mağlup ettikleri Süper Kupa maçında da rakip fileleri 2 kez havalandırmıştı.

IMMOBILE 4'TE 4 YAPTI

Opta'nın verilerine göre; Ciro Immobile'nin Beşiktaş formasıyla çıktığı resmi maçlarda çektiği ilk dört isabetli şut da gol oldu.

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#Beşiktaş#Immobile#Süper Lig

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