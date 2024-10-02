Beşiktaş'ta Ciro Immobile rekora koşuyor! 

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Beşiktaş yönetimi, teknik ekibi ve taraftarları 34 yaşındaki golcü Ciro Immobile’nin performansını ayakta alkışlıyor. Siyah beyazlıların 4 milyon Euro bonservis ve 6 milyon Euro maaşla kadrosuna kattığı İtalyan yıldız Beşiktaş tarihinde ilk 6 lig maçında 6 gol atan ilk yeni futbolcu oldu. Toplam 10 resmi maçta 10 kez ağları havalandırmayı başaran Ciro İmmobile, formunu bu şekilde sürdürürse başarılarla dolu kariyerinde yeni bir rekor kıracak.

İTALYA’DA 4 KEZ GOL KRALI OLDU

Ciro İmmobile İtalya’da 1’i Serie B’de, 3’ü Serie A’da Lazio ile olmak üzere toplamda 4 kez gol krallığı yaşarken zirveye çıktığı sezonlarda sadece 1 kez Beşiktaş’taki gibi bir açılış performansına imza attı.

RONALDO iLE LEWA’YI SOLLADI

2011-12’de Pescara forması ile Serie B’de tam 28 gol atarken kariyerinin ilk gol krallığına ulaştığı sezonda ilk 6 haftayı 5 gol, 3 asistle geçti.

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2013-14’te Serie A’da 22 kez ağları havalandırıp ilk kez gol kralı olduğunda İmmobile 6 gole ancak 16. hafta sonunda ulaşabilmişti.

2017-18’de Serie A’da 29 golle krallık tacını taktığında ilk 6 haftalık periyotta 8 gol atarken, 3 de asist yaptı.

2019-20’da 36 gol atıp İtalya’da 3 kez gol krallığına ulaştığında ilk 6 haftada 5 gol, 2 asistlik performansa imza attı. Söz konusu sezonda Ciro Immobile; Robert Lewandowski (34) ve Cristiano Ronaldo’yu (31) geride bırakarak Avrupa’da Altın Ayakkabı’nın sahibi oldu.

13 ŞUTUN 6’SINDA AĞLARI BULDU

2021-22’de 27 golle Serie A’nın zirvesine çıktığında ilk 6 haftada 6 gole ulaşırken 2 de asist katkısında bulundu. · 2014-15’ten bu yana Süper Lig’de 10 ve üzeri şut çeken Beşiktaş oyuncuları arasında en yüksek gole çevirme oranına sahip olan isim Ciro Immobile. İtalyan futbolcu 13 şutun 6’sında ağları sarstı.