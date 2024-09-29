Beşiktaş'ta Ciro Immobile Kayseri’de sahada

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Hafta içi Avrupa Ligi’nde Ajax karşısında 4-0’lık yenilgi alan Beşiktaş’ta teknik direktörü Giovanni van Bronkhorst, yarınki Kayseri deplasmanı öncesi futbolcularını sert şekilde uyardı. Siyah beyazlı takımın sportif direktörü Samet Aybaba ve futbol şubesinden sorumlu yönetici Feyyaz Uçar ile toplantı yapan Hollandalı teknik adam ”Ajax maçında çok şeyler beklediğimiz bazı oyuncuların durumunu görme şansımız oldu. Tüm takımı sert şekilde uyardım. Yenilmek futbolun doğasında ama kötü futbol kabul edilemez. Kayseri deplasmanında takımın çok daha iyi olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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Öte yandan Ajax deplasmanında forvette genç Mustafa’yı oynatan ancak bu ismi devre arasında kenara alan Van Bronckhorst Kayseri’de ilk 11’de Ciro Immobile’ye şans verecek. Hollanda’daki maçta rotasyon hamlelerinden istediği verimi alamayan Van Bronkchorst’un sakat olan El Musrati dışında Eyüp maçı kadrosuyla sahada olması bekleniyor.