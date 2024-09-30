Beşiktaş'ta Ciro Immobile gollerine devam ediyor! Kayserispor maçıyla tarihe geçti

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Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 3-0'lık skorla kazandı.

BEŞİKTAŞ'TA 5 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Bellona Kayserispor'a konuk oldukları mücadelenin ilk 11'inde son oynadıkları maçın kadrosuna göre 5 değişikliğe gitti.

Tekin direktör Van Bronckhorst, Ajax maçında ilk 11'de forma verdiği Onana ve Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu bu maçta yedek kulübesine çekti.

Bu oyuncuların yerine Emirhan Topçu, Ndour, Joao Mario, Ernest Muçi ve Ciro Immobile'yi 11'de sahaya sürdü. Siyah-beyazlı ekipte Ajax mücadelesinde ilk 11'de forma giyen Mert Günok, Rashica, Paulista, Uduokhai, Gedson Fernandes ve Rafa Silva, Kayserispor karşısında da aynı şansı buldu.

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Siyah-beyazlıların yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Alex Oxlade-Chamberlain, Bakhtiyor Zaynutdinov, Onana, Can Keleş, Serkan Emrecan Terzi, Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.

CIRO IMMOBILE COŞMAYA DEVAM EDİYOR

İtalyan golcü, Kayserispor deplasmanında 2 kez gol sevinci yaşadı. Böylece Immobile, bu golleriyle birlikte bu sezon 10 maçta 10 gole ulaşmış oldu.

17 YIL SONRA BİR İLK BAŞARDI

Immobile, Opta'nın bu alanda veriye sahip olduğu 2007/08'den bu yana Süper Lig'de çıktığı ilk altı maçta beş gole ulaşan ilk oyuncu oldu.

PENALTIDA FİRESİ YOK

Ayrıca tecrübeli futbolcu, son 2 yılda resmi maçlarda kullandığı 14 penaltının tamamını gole çevirdi.

'RAKİBİN ENERJİSİ TÜKENDİ'

Maç sonu açıklamalarda bulunan Ciro Immobile şu ifadeleri kullandı:

Aslında biraz zorlandık ilk yarıda. İstediğimiz gibi başlayamadık maça. Devre arasında daha iyi olmamız gerektiğini konuştuk. 4-0'lık mağlubiyetten sonra bugün kazandığımız için çok mutluyuz. Aslında rakibimiz, ilk yarıda bize iyi baskı yaptı, çıkmakta zorlandık ilk yarıda. Baskıya çok cevap veremedik ilk yarıda. İkinci yarıda rakibin enerjisi tükendi ve daha fazla alan bulduk. Daha yakın oynamaya başladık. Rakibin de yorulmasıyla daha çok alan bulduk, kalitemizi gösterdik. Topu daha iyi kullandık. Gedson çok iyi bir top kazandık ve 1-0'ı almamızı sağladı önemli bir dakikada.

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UMARIM BÖYLE DEVAM EDER

Buraya çok iyi başlangıç yaptım. Çok güçlü bir bağ oluştu ilk andan itibaren. En başından beri çok iyi bir uyum yakaladık. Beşiktaş beni çok istedi, ben de gelmeyi çok istedim. Çok güzel bir birliktelik oluyor. İyi başladık. Sadece tek başıma değil attığım goller, herkes çok çalışıyor birbiri için ve bana asist yapıyorlar. Onlara ve herkese teşekkür ediyorum. Umarım böyle devam eder. İyi başladı, iyi devam etmek zorunda.