Beşiktaş'ta Ciro İmmobile gollerine devam ediyor

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Süper Lig’de son iki haftayı boş geçmeyen İtalyan santrfor dün de kendisine yapılan penaltının ardından topun başına geçti ve hata yapmayarak takımını 1-0 öne geçirdi. İmmobile bu sezon ligde 7. maçına çıkarken fileleri de 7 kez havalandırdı.

Immobile Avrupa Ligi PlayOff turunda Lugano maçında da 2 ve Süper Kupa’da Galatasaray derbisinde de 2 gol atmıştı. Siyah beyazlı futbolcu böylece 13. resmi maçında 11 kez gol sevinci yaşadı. İtalyan futbolcu aynı zamanda Süper Lig’de Ekim 2017’de Adis Jahovic’in ardından Süper Lig’de çıktığı ilk 7 maçta 7 gol atma başarısını gösteren ilk isim oldu.