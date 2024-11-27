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Beşiktaş'ta çifte ayrılık! Kulüp kararı resmen duyurdu

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#Beşiktaş#Samet Aybaba#Futbol
Beşiktaşta çifte ayrılık Kulüp kararı resmen duyurdu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2024 00:32

Beşiktaş'ta Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel ile yollar ayrıldı.

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BeşiktaşFutbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel’a Emekleri İçin Teşekkür Ederiz

Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanımız Bradley Howard Friedel ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel’a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

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#Beşiktaş#Samet Aybaba#Futbol

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