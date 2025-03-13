Beşiktaş'ta Chamberlain'in aklı derbi maçta!

Haberin Devamı

Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer’in takımın başına gelmesiyle birlikte hem aldığı süreler hem de performansı artan Alex Oxlade-Chamberlain, sabırsızlıkla Galatasaray derbisini bekliyor.

İngiliz futbolcu henüz tam kapasitesini sahaya yansıtamadığını belirtirken derbiye kendisini motive ettiğini ifade ederek “Beni derbide takip edin. O maça %100 hazır çıkacağım ve takım arkadaşlarımla hedefimiz olan galibiyete ulaşacağız” diye konuştu.

Solskjaer gelene kadar bu sezon sadece 1 karşılaşmada 11’e giren Chamberlain, Norveçli çalıştırıcının ilk maçı olan Antalyaspor mücadelesiyle birlikte takımın değişilmezi oldu. Üst üste 6 lig maçında da direkt maça çıkan yıldız futbolcu bu süreçte herhangi bir skor katkısında bulunamadı.