Beşiktaş'ta Chamberlain ve Amartey giderse yeni yıldız gelecek!

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Dünyaca ünlü Senegalli kanat oyuncusu Sadio Mane’nin kiralık olarak transferi için Al-Nassr Kulübü ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş yönetimi, diğer yandan yabancı kontenjanında yer açmak için göndermek istediği Alex Oxlade-Chamberlain ve Daniel Amartey’i elden çıkarmaya çalışıyor.

2’şer senelik sözleşmeleri bulunan bu oyunculardan Chamberlain yılda 2.5 milyon Euro, Amartey ise 1.7 milyon Euro garanti ücret alıyor.

Siyah beyazlılar ikna çalışmalarında başarılı oldukları taktirde hem bu oyunculara ödenmesi gereken milyonlarca Euro’dan kurtulacak hem de yeni transfer yaparak kadrosunu güçlendirecek. Amartey için Antalyaspor’dan kiralama talebi geldiği, kulüpler arasında anlaşma sağlanmasının an meselesi olduğu öğrenildi. Chamberlain’in ise yurt dışından bir takıma gitmek istediği belirtildi.