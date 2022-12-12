Beşiktaş'ta Ceyhun Kazancı, Wout Weghorst'un satın alma opsiyonunu açıkladı

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Süper Lig'de devre arası çalışmalarını Antalya kampında sürdüren Beşiktaş'ta Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"KESİNLİKLE PİŞMAN DEĞİLİM"

Ismael konusunda pişmanlık yaşamadığını dile getiren Ceyhun Kazancı, "Valerien Ismael tercihimden kesinlikle pişman değilim. Opsiyonlardan biriydi. Yönetimler tercihler yapar; zaman zaman iyi, zaman zaman kötü olur. O dönem kapandı, şimdi yeni bir dönem başladı. Valerien Ismael döneminde kötü sonuçlar yoktu ama olumsuz bir hava oluştu." ifadelerini kullandı.

"ROGER SCHİMDT VE DE ZERBİ İLE GÖRÜŞTÜK"

Valerien Ismael ile anlaşma sürecinde görüşülen diğer adaylar hakkında da konuşan Kazancı, "Roger Schmidt ve De Zerbi ile görüştük ancak ara dönemler zordur, maliyetler zordu. Bu isimler, o dönemde olmadı ve Valerien Ismael geldi." dedi.

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Kazancı, Beşiktaş'ın Şenol Güneş ile kenetlendiğini belirterek, "Şenol Güneş taraftarımızın da çok yoğun şekilde destek verdiği bir isim. Camia şu anda kenetlenmiş durumda. Umarım aradan sona güzel skorlarla bunu destekleyeceğiz. Ve umarım sezon başındaki o güçlü havaya geri döneceğiz." şeklinde konuştu.

"ROSİER'DE İSTEKSİZLİK OLDUĞUNU KESİNLİKLE DÜŞÜNMÜYORUM"

Rosier ve Masuaku'nun performanslarına ilişkin olarak konuşan Kazancı, "Rosier'de isteksizlik olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Neden öyle olsun? Rosier duygularını dışarıya çok vuran bir oyuncu. Zaman zaman çok canlı, zaman zaman çok cansız durabiliyor. Bazen düşüşleri oluyor, doğru. Ancak bir sorun olduğu doğru değil. Masuaku'nun çok kötü bir performans sergilediğini düşünmüyoruz. Son dönemde dizinde sakatlık vardı, ona bağlı bir performans düşüklüğü oldu. Ne Masuaku ne de diğer oyuncularla ilgili gelecek - gidecek diyebilmek söz konusu değil." dedi.

"DELE ALLİ YOĞUN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR"

Dele Alli'nin ligin ikinci yarısında daha iyi olabileceğini kaydeden Kazancı, "Dele Alli yoğun bir şekilde çalışıyor. Transfer etmeden önce kendisiyle yoğun diyaloglar kurduk. Şenol hoca, kariyeri düşüşe geçmiş pek çok oyuncuyu geri döndürmesiyle ünlü. Umuyoruz ki ligin ikinci yarısında daha iyi olacak." şeklinde konuştu.

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WOUT WEGHORST'UN SATIN ALMA OPSİYONUNU AÇIKLADI

Ceyhun Kazancı, Wout Weghorst'un 10 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu olduğunu belirtirken ''Weghorst'un satın alma opsiyonu 10 milyon Euro. Wout Weghorst, Türkiye'ye çok alıştı ve burada mutlu. Opsiyonuna çok fazla takılmamak lazım.'' dedi.