Beşiktaş'ta Ceyhun Kazancı'dan transfer açıklaması! Memphis Depay ve Miralem Pjanic iddiaları...

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Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, takımının dünkü antrenmanında gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, iç ve dış basında yer alan transfer iddialarına açıklık getirdi. Kazancı’nın açıklamaları şöyle:

Ceyhun Kazancı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

DEPAY VE PJANIC...

"Depay ve Pjanic kesinlikle gündemimizde değil. Bu haberler nereden çıkıyor anlamıyoruz."

"FUENTE İÇİN MARSİLYA İLE ANLAŞTIK"

“Konrad de la Fuente için Marsilya ile anlaştık. Fakat oyuncu son kararını vermedi. Diğer seçenekleri de değerlendiriyor. Kısa süre içinde yanıtını verecek.”

"KAAN AYHAN TRANSFERİ ZOR"

"Sassuolo Kaan Ayhan için 6-7 milyon Euro bonservis bedeli istiyor. Bu şartlarda transfer zor. Koray Günter ile temasımız var. Henüz net cevap vermedi. Şartlar uygun olursa transfer edebiliriz."

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"WELİNTON GİTMEK İSTİYOR"

"Welinton gitmek istiyor. Fakat savunmaya takviye yapmadan gitmesine izin vermeyiz. Stoper transferi yaparsak gidebilir. Bizim 1 milyon Euro bonservis talebimiz var. Nadiem Amiri gündemimizde ama kolay transfer değil. Bayer Leverkusen’de son maçta oynadı. Görüşmelerimiz sürüyor."

"N’KOUDOU’NUN KENDİSİ AYRILMAK İSTEDİ"

"Kevin N’Koudou’nun kendisi ayrılmak istedi. Biz kendisine git demedik. Ondan memnunuz. Kerem Atakan Kesgin ve Sivasspor ile görüşüyoruz. Henüz sonuca ulaşamadık. Tayfur Bingöl’ün transferi için bonservisi uygun olmalı. Alanyaspor 2 milyon Euro istedi. Bu şartlarda transfer zor. Bonservisinin daha uygun olması gerekiyor."

"ERSİN'E TEKLİF YOK"

"Serdar Saatçı henüz yeni sözleşme imzalamadı. Ersin Destanoğlu için teklif yok."