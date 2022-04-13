Beşiktaş'ta Ceyhun Kazancı'dan Talisca ve Sörloth açıklaması! 'Neden olmasın'

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Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı kulüple isimleri anılan Sörloth ve Talisca transferlerinin teknik direktör Valerien İsmael’in raporu doğrultusunda netlik kazanacağını söyledi.

Dün Ümraniye’de bir basın toplantısı düzenleyen Kazancı gündem ve transfer çalışmalarına dair önemli açıklamalarda bulundu: “Sörloth ile Talisca çok değerli ve ülkemiz de başarılı olmuş oyuncular. Hocanın sistemi çerçevesinde, futbolun ekonomisi içinde mantıklı olursa neden olmasın. Sörloth ve Talisca olursa ne güzel ama olmazsa ve Valerien İsmael’de olduğu gibi başka oyuncular gelirse ‘Kim bunlar’ denecek. Sahaya çıkınca düşünceler değişecek.

"SÖRLOTH DA TÜRKİYE'Yİ İSTİYOR"

Talisca’nın ücreti yüksek. Ama geçenlerde ‘Ödemelerinin olmaması durumunda serbest kalması’ söz konusuydu. Ancak unutulmasın ki Josef de aynı ülkeden bize geldi. Orada aldığından daha az bir ücret alıyor burada. Tabii ki Talisca, uzun yıllar orada kalmak istediğini söyledi. Sörloth için Real Sociedad’ın opsiyon hakkı sürüyor. Bunu kullanıp kullanmayacakları bilinmez. Bu durum biraz daha mayıs ayında belirlenecek işler. Sörloth farklı farklı liglerde kendisini denedi. Premier Lig tecrübesi de bulunuyor.

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Kendisinin buraya gelme arzusu da var. Tabii ki olay sonunda maddi duruma gelecek. İlk adım Real Sociedad’ın opsiyonu kullanıp kullanmaması konusu.”

"YENİ TRANSFERLER İLK İDMANA YETİŞECEK"

Ceyhun Kazancı yeni sezonda takımın bütçesinin 25 milyon Euro olacağını belirtirken yeni transferleri takıma erken kazandırmak istediklerini söyledi. Siyah beyazlı idareci “Şu anda görünen 25 Haziran’da ilk antrenmanı yapmayı planlıyoruz. Amacımız yurt dışı kampına değil, ilk antrenmana yeni transferleri yetiştirmek 14 oyuncunun sözleşmesi bitecek ama aynı sayıda oyuncu almayabiliriz. 6-7 oyuncu alabiliriz. Ama tabii ki fırsat transferleri de çıkabilir karşımıza. Bizim çalışmalarımız yaz olmadan takımın iskeletini belirlemek” dedi.

Kazancı ayrıca teknik direktörlük planının olmadığını sportif direktörlüğü layıkıyla yapmak istediğini ifade etti.

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