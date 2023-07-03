Beşiktaş'ta Ceyhun Kazancı'dan isim isim transfer açıklaması! Zajc, Yusuf Yazıcı, Halil Dervişoğlu, Kuzyaev, Amartey...

Haberin Devamı

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, siyah-beyazlı takımdaki transfer gelişmeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Kazancı; Coutinho, Zajc, Kuzyaev, Amartey, Jean Onana, Halil Dervişoğlu, Yusuf Yazıcı, Tayfur Bingöl ve Saiss'in durumuna ilişkin konuştu.

Ceyhun Kazancı'nın isim isim transfer açıklamaları şu şekilde:

Coutinho olmaz, yıllık ücreti 7 milyon euro. Bu şartlarda transfer gerçekleşmez. Transfer döneminin son günleri iş değişirse bilemem ama şu an imkansız.

Miha Zajc ve Yusuf Yazıcı gündemimizde yok.

Daler Kuzyaev ve Daniel Amartey konusunda aşama kaydettik. Bu hafta içinde 2 oyuncunun da durumu belli olacak. Transferleri tamamlamaya çalışıyoruz.

Halil Dervişoğlu için Brentford 2 milyon euro bonservisistedi. Biz bonservis bedeli ödemek istemiyoruz. Bedelsiz satın alma ve sonraki satıştan yüzde 30 pay teklif ettik, kabul etmediler. Şu an için beklemeye geçtik.

Haberin Devamı

Jean Onana için kulübü Lens’e kiralama teklifinde bulunduk. Fakat Lens, Onana’yı bonservisi ile vermek istedi. Şu an bu transferi durdurduk.

Tayfur Bingöl için Alanyaspor 1 milyon euro istiyor. Bu şartlarda transfer zor. Eğer bonservis bedeli düşerse tekrar görüşürüz.

Saiss ayrılmak istiyor. Fakat henüz istediğimiz düzeyde bir teklif gelmedi. Beklentimizi karşılayan teklif gelirse ayrılığını onay veririz.