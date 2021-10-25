Ceyhun Kazancı'dan derbi yorumu! 'Enerji katması açısından...'

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Süper Lig’in 10’uncu haftasında oynanan derbi maçta Galatasaray’ı kendi sahasında 2-1 mağlup eden Beşiktaş’ta Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kritik bir periyotta önemli bir galibiyet kazandıklarını söyleyen Kazancı, "Galatasaray gibi güçlü ve şampiyonluk yolundaki rakiplerimizden birine karşı bu galibiyeti almak çok kritikti. Son derece zor bir fikstürden geçiyoruz. Böylesine kritik bir galibiyet bizi daha da kenetleyecek ve şampiyonluk yolunda takımımıza ciddi anlamda bir enerji katacaktır. O yüzden son derece memnunuz bu akşam" dedi.

"SOYUNMA ODASINDA HİÇBİR SIKINTI YOK"

Maç içerisinde Domagoj Vida ve Josef de Souza arasında yaşanan tartışmaya değinen Kazancı, şunları söyledi:

"Takımda çok iyi bir arkadaşlık var. Vida ve Josef kaptanlarımızdan. Maç içerisinde kazanma hırsıyla böyle ufak tefek tartışmalar olabiliyor. Ancak soyunma odasında hiçbir sıkıntı yok. Dışarıdan görüntü, bir tartışma olduğu yönünde ama maç içerisinde böyle şeyler oluyor. O yüzden çok büyütülecek bir şey yok. Her şey çok iyi. Maç içerisinde bu tarz tartışmaları çok doğal karşılamak lazım."

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"TAKIMA ENERJİ KATMASI ANLAMINDA BU GALİBİYET ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Zor bir periyotta olduklarını dile getiren Ceyhun Kazancı, "Ne tek maç kaybedince bir düşüş oluyor ne de tek maç kazanınca çok ciddi bir çıkış oluyor. Ancak tabii ki üst üste 2 maç kaybettikten sonra bir galibiyet yakalamak, takıma enerji katması anlamında çok önemliydi. Şimdi önümüzde Hatayspor maçı var, ona hazırlanacağız. Zor bir periyottayız. Hatay’dan sonra arada Sporting maçı var, uzun bir seyahat. Sonrasında dönüşte de hemen Trabzonspor ile oynayacağız. Ancak inanıyorum ki takımımızın kalitesi bu maçların altından kalkabilecek seviyede. Dolayısıyla bu derbi galibiyetinin, o maçlara etkisinin çok büyük olacağını düşünüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.