Ceyhun Kazancı'dan derbi yorumu! 'Enerji katması açısından...'

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Gurur duyulacak bir başarı Bakan Koca son durumu böyle paylaştı'Gurur duyulacak bir başarı' Bakan Koca son durumu böyle paylaştı#Koronavirüs
Beşiktaş-Galatasaray derbisinde ilklerin gecesi 50 maç sonra...Beşiktaş-Galatasaray derbisinde ilklerin gecesi! 50 maç sonra...#Beşiktaş
Ünlü aktör katil olmuştu... Sır perdesi aralandıÜnlü aktör katil olmuştu... Sır perdesi aralandı!#Alec Baldwin
ABDden büyükelçilerin geri adım atmasının ardından çok önemli Türkiye açıklamasıABD'den büyükelçilerin geri adım atmasının ardından çok önemli Türkiye açıklaması#ABD
Erdoğan büyükelçilerin geri adımını değerlendirdi: Daha dikkatli olacaklarına inanıyoruzErdoğan büyükelçilerin geri adımını değerlendirdi: Daha dikkatli olacaklarına inanıyoruz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Larin, Kartalı uçurdu Beşiktaş derbide G.Sarayı devirdiLarin, Kartal'ı uçurdu! Beşiktaş derbide G.Saray'ı devirdi#Süper Lig
En acı ölüm 4 yaşındaki oğlu gözlerinin önünde can verdiEn acı ölüm! 4 yaşındaki oğlu gözlerinin önünde can verdi #Zonguldak
Derbi sonrası Galatasarayda Fatih Terimden penaltı tepkisi Bırakması lazımdıDerbi sonrası Galatasaray'da Fatih Terim'den penaltı tepkisi! "Bırakması lazımdı"#Galatasaray
Bitcoinde tarihi rekor gelirken... Mastercardtan flaş kripto para hamlesiBitcoin'de tarihi rekor gelirken... Mastercard'tan flaş kripto para hamlesi!#Mastercard
Elçiliklerden geri adım İlk açıklama ABDden geldiElçiliklerden geri adım! İlk açıklama ABD'den geldi#ABD
Kriz büyüyor Belgeler tek tek yayınlanmaya başladıKriz büyüyor! Belgeler tek tek yayınlanmaya başladı#Facebook
Son hali şaşkına çevirdi Futbolu bıraktı ancak...Son hali şaşkına çevirdi! Futbolu bıraktı ancak...#Henri Bienvenu
Excelle ünlü oldu, maaşlı işini bile bıraktı Zengin olacağımı başlamadan biliyordumExcel'le ünlü oldu, maaşlı işini bile bıraktı! 'Zengin olacağımı başlamadan biliyordum'#Sosyal Medya
Kamu bankaları açıkladı Kredi faizlerinde indirimKamu bankaları açıkladı! Kredi faizlerinde indirim#Kredi Faizi
En çok satan ikinci el otomobiller belli oldu İlk 3te bakın hangisi var...En çok satan ikinci el otomobiller belli oldu! İlk 3'te bakın hangisi var... #İkinci El Otomobil
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Ceyhun Kazancı'dan derbi yorumu! 'Enerji katması açısından...'

#Beşiktaş#Ceyhun Kazancı#Süper Lig
Ceyhun Kazancıdan derbi yorumu Enerji katması açısından...

Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, Galatasaray’a karşı bu galibiyeti almanın çok kritik olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Süper Lig’in 10’uncu haftasında oynanan derbi maçta Galatasaray’ı kendi sahasında 2-1 mağlup eden Beşiktaş’ta Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kritik bir periyotta önemli bir galibiyet kazandıklarını söyleyen Kazancı, "Galatasaray gibi güçlü ve şampiyonluk yolundaki rakiplerimizden birine karşı bu galibiyeti almak çok kritikti. Son derece zor bir fikstürden geçiyoruz. Böylesine kritik bir galibiyet bizi daha da kenetleyecek ve şampiyonluk yolunda takımımıza ciddi anlamda bir enerji katacaktır. O yüzden son derece memnunuz bu akşam" dedi.

"SOYUNMA ODASINDA HİÇBİR SIKINTI YOK"

Maç içerisinde Domagoj Vida ve Josef de Souza arasında yaşanan tartışmaya değinen Kazancı, şunları söyledi:

"Takımda çok iyi bir arkadaşlık var. Vida ve Josef kaptanlarımızdan. Maç içerisinde kazanma hırsıyla böyle ufak tefek tartışmalar olabiliyor. Ancak soyunma odasında hiçbir sıkıntı yok. Dışarıdan görüntü, bir tartışma olduğu yönünde ama maç içerisinde böyle şeyler oluyor. O yüzden çok büyütülecek bir şey yok. Her şey çok iyi. Maç içerisinde bu tarz tartışmaları çok doğal karşılamak lazım."

Haberin Devamı

"TAKIMA ENERJİ KATMASI ANLAMINDA BU GALİBİYET ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Zor bir periyotta olduklarını dile getiren Ceyhun Kazancı, "Ne tek maç kaybedince bir düşüş oluyor ne de tek maç kazanınca çok ciddi bir çıkış oluyor. Ancak tabii ki üst üste 2 maç kaybettikten sonra bir galibiyet yakalamak, takıma enerji katması anlamında çok önemliydi. Şimdi önümüzde Hatayspor maçı var, ona hazırlanacağız. Zor bir periyottayız. Hatay’dan sonra arada Sporting maçı var, uzun bir seyahat. Sonrasında dönüşte de hemen Trabzonspor ile oynayacağız. Ancak inanıyorum ki takımımızın kalitesi bu maçların altından kalkabilecek seviyede. Dolayısıyla bu derbi galibiyetinin, o maçlara etkisinin çok büyük olacağını düşünüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Ceyhun Kazancı#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Songül Karlı da modaya uydu

Songül Karlı da modaya uydu

Son dakika: En şanssız koronavirüs hastası... Tarihe geçti

Son dakika: En şanssız koronavirüs hastası... Tarihe geçti!

Tekstil atölyesinden dünya şampiyonluğuna Tekmene sağlık Emine

Tekstil atölyesinden dünya şampiyonluğuna! Tekmene sağlık Emine

Bu hastalık saç baş yolduruyor Karantina stresi yüzünden neredeyse kel kaldı

Bu hastalık saç baş yolduruyor! Karantina stresi yüzünden neredeyse kel kaldı

Doğu Akdeniz’de sular durulmuyor

Doğu Akdeniz’de sular durulmuyor!