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Beşiktaş'ta Ceyhun Kazancı Sörloth'u doğruladı! Batshuayi, Larin ve Pjanic kararı...

#Beşiktaş#Ceyhun Kazancı#Pjanic
Beşiktaşta Ceyhun Kazancı Sörlothu doğruladı Batshuayi, Larin ve Pjanic kararı...

Gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Beşiktaş'ta sportif direktör Ceyhun Kazancı, takımdaki gelecekleri belirsiz olan Batshuayi, Larin ve Pjanic için son kararı açıkladı. Kazancı ayrıca Sörloth itirafında da bulundu.

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Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, siyah-beyazlı kulübün gelecek sezonki kadro yapılanmasına dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

Fanatik Gazetesi'ne bir röportaj veren Kazancı, Trabzonspor'un eski forveti Alexander Sörloth ile ilgilendiklerini doğrularken; Batshuayi, Larin ve Pjanic ile yola devam etmeyeceklerini ifade etti.

La Liga ekibi Real Sociedad’da kiralık olarak forma giyen Leipzig’in Norveçli golcüsü Alexander Sörloth’un transfer hedefleri arasında yer almasıyla ilgili de konuşan Kazancı, "Leipzig, net bir şekilde futbolcusunu sadece satılık olarak verebileceklerini resmi olarak bize bildirdi. Kiraya verseler çoktan bu transferi bitirmiş olurduk. Kendisi ile 5-6 aydan beri sürekli konuşuyorum. Türkiye’ye dönmeye ve İstanbul’da oynamaya çok istekli. İspanya’daki satın alma opsiyonu 18 milyon Euro. Nasıl olacak, şu an kestirmek gerçekten güç. Sonuna kadar üstünde olacağımız bir isim. Önceliğimiz." yorumunu yaptı.

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"BATSHUAYI VE LARIN'LE DEVAM ETMEYECEĞİZ"

Takımda yeni sezonda olmaları beklenmeyen Cyle Larin ve Michy Batshuayi’yle ilgili de net konuşan Kazancı, iki futbolcuyla da yola devam etmeyeceklerini belirtti. İlk olarak Kanadalı hücumcu Larin’i değerlendiren Kazancı, "Her iki taraf kendine yeni bir yol çizdi. Emekleri için teşekkür edeceğiz" dedi. Kazancı, sezon başında Chelsea’den kiralanan Michy Batshuayi için ise, "Alanyaspor’a 2 tane attı. Özellikle ikinci golü öyle basit değil. Zor golü attı. Haftaya Giresun’da ne yapar bilemiyoruz. Dediğim gibi kiralık futbolcular kalmayacaklar" ifadelerini kullandı

"ALEX TEIXEIRA'YA TEKLİFLER VAR"

Ceyhun Kazancı, bu sezonki performansıyla beklentilerin altında kalan Alex Teixeira için ise, "Çok karakterli, duruşu olan ve sözü özü bir futbolcu. Kendisine Arap Yarımadası’ndan farklı teklifler var. Diğer bazı isimler gibi, ‘Sözleşmem var ama oynamadan burada kalıp paramı alıp hayatıma bakarım’ diyecek biri değil. Bu nedenle konuşup anlaşacağız" diye konuştu.

"PJANIC BARCELONA'YA DÖNECEK"

Sezon başında Katalan devi Barcelona’dan kiralanan Miralem Pjanic’in geleceğiyle ilgili olarak net konuşan Ceyhun Kazancı, ayrılık kararlarını resmen duyurdu. Kazancı, "Pjanic, kiralık futbolcumuz. Ancak yeni sezonda devam etmeyeceğiz. Sadece hocanın sistemine uyan isimlerle yeni sezona başlayacağız" sözlerini sarf etti.

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"OĞUZHAN ÖZYAKUP, MEHMET TOPAL, GÖKHAN TÖRE..."

Valerien Ismael’in takımın başında çıktığı 2 karşılaşmada da sakatlıkları olmamasına rağmen kadroya almadığı; Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre ve Mehmet Topal’ın geleceğiyle ilgili de konuşan Kazancı, "Üçü de Milli oyuncular. Ancak şu anki durumları önemli. Hoca da kadroya baktığınızda bazı şeyleri zaten açık ediyor. Bu konuda fazla yorum yapmaya gerek de yok" sözlerini sarf etti.

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"VIDA'YA VEREBİLECEĞİMİZ PARA..."

Kara Kartal’daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek Domagoj Vida’yla yeni sözleşmeye olumlu baktıklarını söyleyen Ceyhun Kazancı, "Domagoj Vida konusunda hocamız Valerien Ismael de biz de kalmasından yanayız. Kendisi de öyle. Ancak şu an 3.2 milyon Euro yıllık net ücreti var. Kendisine en yüksek 1.5 verebiliriz. Anlaşmasını da 1 yıllık yapacağız. Belki bir sene de bir opsiyon koyabiliriz" sözlerini sarf etti.

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#Beşiktaş#Ceyhun Kazancı#Pjanic

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