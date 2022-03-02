Beşiktaş'ta Ceyhun Kazancı Sörloth ateşini yaktı! 'İlgileniyoruz ancak...'

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Beşiktaş’ta, kiralık olarak forma giyen Michy Batshuayi’nin gelecek sezon kalıp kalmayacağı belirsizliğini korurken, santrfor transferi konusunda sportif direktör Ceyhun Kazancı’dan önemli bir açıklama geldi. Kazancı, bonservisi RB Leipzig’de bulunan ve Real Sociedad’da kiralık oynayan Trabzonspor’un eski golcüsü Alexander Sörloth’la ilgilendiklerini söyledi.

BU SEZON 31 MAÇTA 5 GOL ATTI

Kazancı, “Sörloth’u kim istemez. Listemizde var, ilgilendiğimiz bir isim. Ancak bu ilgimiz transferin gerçekleşeceği anlamına gelmez. Bonservisi var ve bu şekilde almamız zor. Kiralık olursa her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız” açıklamasını yaptı.

Bu sezon 31 resmi maçta 5 gol atan Sörloth, 2020 Eylül’ünde 20 milyon Euro’ya RB Leipzig’e transfer olmuştu.