Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un attığı golde Gökhan Töre ofsayt mıydı?

Gençlerbirliği - Beşiktaş karşılaşmasında Cenk Tosun'un skoru 2-0 yapan golüyle ilgili ofsayt iddiaları ortaya atıldı.

CÜNEYT ÇAKIR 'İHLAL YOK' DEDİ

Siyah beyazlıların geliştirdiği atakta ceza sahasına gönderilen topa Cenk Tosun'la birlikte Gökhan Töre hareketlendi. VAR hakemi Cüneyt Çakır'ın, bu pozisyonda Gökhan Töre'nin rakibinin görüş açısını kapatarak topla oynamasını veya oynayabilme şansını engellemediğini ve oyuncunun topla oynamaya açıkça teşebbüs etmediğine kanaat getirerek golü onayladığı görülüyor.



Sosyal medyayı ikiye bölen pozisyonda karar nasıl verildi?

Oyuncunun topla oynamamasına rağmen ofsayt ihlalini gerektirecek durumlar;

• Aşağıda belirtilen durumlarda rakip oyuncuya müdahale ederse:

• görüş açısını açıkça kapatarak rakibinin topla oynamasını veya oynayabilmesini engellerse veya

• top için rakibiyle mücadeleye girerse

• yakınında bulunan topla oynamaya açıkça teşebbüs ederken, bu aksiyon rakibini etkilerse

• rakip oyuncunun topla oynama becerisini açıkça etkileyen bariz bir hareket yaparsa

• ofsayt pozisyonundaki hareketli veya duran bir oyuncunun rakibinin yolunda bulunması ve onun topa doğru hareketini engellemesi, eğer rakibinin oynama imkanını veya top için mücadelesini etkilerse bu bir ofsayt ihlalidir, eğer bu oyuncu rakibinin yoluna doğru hareket eder ve onun ilerlemesini engellerse (örneğin rakibini bloklarsa), bu ihlal Kural 12'ye göre cezalandırılacaktır