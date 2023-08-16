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Beşiktaş’ta Cenk Tosun ve Salih Uçan son kez masaya

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#Transfer#Beşiktaş#Cenk Tosun
Beşiktaş’ta Cenk Tosun ve Salih Uçan son kez masaya
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2023 07:00

Beşiktaş’ta, yönetimin uzun süredir sözleşme yenilemeye çalıştığı Cenk Tosun ve Salih Uçan’ın durumları bu hafta içinde netleşecek.

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Pazarlıklar sırasında takım içindeki dengeleri korumaya dikkat eden siyah beyazlı yöneticiler, yılda 1 milyon Euro (Yaklaşık 30 milyon TL) isteyen Salih’e 18 milyon TL teklif etti.

Yılda 35 milyon TL talep eden Cenk’e ise, “Rakamı değerlendirip kararımızı bildirelim” cevabı verildi. Sakatlığı nedeniyle bu sezon maç oynamayan Cenk, geçen sezon 24 karşılaşmada 18 gol, 8 asist üreterek takımın en skorer ismi olmuştu.

Performansı sürekli yükselen Salih, geçen sezon 32 maçta 3 gol, 8 asist üretirken, bu sezon oynadığı 4 karşılaşmada 1 gol, 2 asist üretti.

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#Transfer#Beşiktaş#Cenk Tosun

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