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GeriFutbol Beşiktaş'ta Cenk Tosun, Medipol Başakşehir maçı kadrosuna yer almadı
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Futbol
Haber Giriş: 15.03.2021 - 18:07 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Cenk Tosun, Medipol Başakşehir maçı kadrosuna yer almadı

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Beşiktaş'ta Cenk Tosun, Medipol Başakşehir maçı kadrosuna yer almadı

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın Medipol Başakşehir'le karşılaşacak olan Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklanırken Cenk Tosun yer almadı.

Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir ile oynayacağı Türkiye Kupası yarı final maçının kamp kadrosunda Cenk Tosun yer almadı.

Bir süredir sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan ve sakatlığını atlattıktan sonra dün ilk kez takımla idmana çıkan Cenk Tosun, Başakşehir maçı kadrosunda yer almazken Fenerbahçe derbisinde yer alması bekleniyor.

Öte yandan siyah beyazlıların açıkladığı kamp kadrosunda Mensah ve Gökhan Töre de yer almadı.

Beşiktaşta Cenk Tosun, Medipol Başakşehir maçı kadrosuna yer almadı

Beşiktaşta Cenk Tosun, Medipol Başakşehir maçı kadrosuna yer almadı

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