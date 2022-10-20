Beşiktaş'ta Cenk Tosun ile Muleka, Hatay'da yan yana!

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Takımın en önemli 2 hücum silahı Wout Weghorst ve Rachid Ghezzal’dan sakatlıkları nedeniyle Hatay deplasmanında yararlanamayacak olan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael pazartesi günü farklı bir oyun anlayışı ile takımını sahaya sürmeye hazırlanıyor.

Fransız teknik adamın Trabzonspor maçında sonradan oyuna girip beraberliği getiren golü atan Cenk Tosun’a bu sezon ilk kez 11’de şans vermeyi planladığı öğrenildi.

Ayrıca Ismael’in tecrübeli golcünün yanında Muleka’yı da görev vererek çift forvet ile sahaya çıkması bekleniyor. 2 günlük iznin ardından Hatayspor hazırlıklarına bugün yeniden başlayacak olan siyah beyazlılarda Valerien Ismael’in maça kadar yapılacak idmanlarda Cenk Tosun ve Jackson Muleka’yı birlikte denemesi bekleniyor.