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Beşiktaş'ta Cenk Tosun ile Muleka, Hatay'da yan yana!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Cenk Tosun#Muleka
Beşiktaşta Cenk Tosun ile Muleka, Hatayda yan yana
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2022 07:00

Hücumun 2 önemli ismi Weghorst ve Ghezzal’ın yokluğunda Ismael çift forvetle rakibi yıkmaya çalışacak.

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Takımın en önemli 2 hücum silahı Wout Weghorst ve Rachid Ghezzal’dan sakatlıkları nedeniyle Hatay deplasmanında yararlanamayacak olan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael pazartesi günü farklı bir oyun anlayışı ile takımını sahaya sürmeye hazırlanıyor.

Fransız teknik adamın Trabzonspor maçında sonradan oyuna girip beraberliği getiren golü atan Cenk Tosun’a bu sezon ilk kez 11’de şans vermeyi planladığı öğrenildi.

Ayrıca Ismael’in tecrübeli golcünün yanında Muleka’yı da görev vererek çift forvet ile sahaya çıkması bekleniyor. 2 günlük iznin ardından Hatayspor hazırlıklarına bugün yeniden başlayacak olan siyah beyazlılarda Valerien Ismael’in maça kadar yapılacak idmanlarda Cenk Tosun ve Jackson Muleka’yı birlikte denemesi bekleniyor.

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#Beşiktaş#Cenk Tosun#Muleka

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