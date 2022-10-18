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Beşiktaş'ta Cenk Tosun: "Güzel günler bizi bekliyor"

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Cenk Tosun#Süper Lig
Beşiktaşta Cenk Tosun: Güzel günler bizi bekliyor
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2022 07:00

Trabzonspor karşısında Beşiktaş'a beraberliği getiren Cenk Tosun takıma moral verdi.

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Trabzonspor maçında 67. dakikada oyuna girip 3 dakika sonra beraberliği getiren golü ağlara gönderen Cenk Tosun karşılaşmanın ardından teknik ekibe ve takım arkadaşlarına sahip çıktı. Bu sezonki ilk golünü Trabzonspor ağlarına gönderin tecrübeli futbolcu karşılaşmanın ardından Hürriyet’e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Trabzonspor karşılaşmasında tüm arkadaşlarım istenilen her şeyi yaptılar. Rakibimiz de geçen yılın şampiyonu, güçlü kadroları var. Beşiktaş olarak sezon başından bu yana futbolumuzla ve tekniğimizle alkışlandık. Trabzonspor karşılaşmasında 67’nci dakikada oyuna girerek katkı sağladım. Attığım golde Weghorst’un büyük payı var.

Takım halinde ikinci yarıda çok iyi baskı kurduk, galibiyeti kaçırdık. Şanssızlıklar, bireysel hatalar olur ama hiçbir zaman mücadeleyi bırakmayız. İyi günler bizi bekliyor.”

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#Beşiktaş#Cenk Tosun#Süper Lig

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