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Beşiktaş'ta Cenk Tosun gol sevincini anlattı: Ülke için bütün savaşanları anmak istedim

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#Beşiktaş#Cenk Tosun#Süper Lig
Beşiktaşta Cenk Tosun gol sevincini anlattı: Ülke için bütün savaşanları anmak istedim
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2023 21:35

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında İstanbulspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta oyuncular Rachid Ghezzal, Cenk Tosun ve Maxim açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaşlı oyuncular Rachid Ghezzal, Cenk Tosun ve Maxim, İstanbulspor maçı sonrası karşılaşmayı değerlendirdi.

Uzun süreli sakatlığın ardından sahalara döndüğü için mutlu olduğunu söyleyen Rachid Ghezzal, "Benim için zor zamanlardı. Uzun bir sakatlık ve ameliyat sürecinden döndüm. Taraftarlarımızın önünde asist yaptığım ve 3 puanı aldığımız için çok mutluyum" açıklamasını yaptı.

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Maçın ilk 40 dakikasında oyunu açmakta zorlandıklarını kaydeden Cenk Tosun, "İlk 40 dakika oyunu açamadık. İstanbulspor takım olarak savunma yaptı. İki golü attıktan sonra üçü atamadık ve yediğimiz golle kendimizi zor duruma soktuk. Redmond'un golüyle rahatladık." diye konuştu.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle gol sevincinde asker selamı verdiğini kaydeden Cenk Tosun, "Bugün 18 Mart. Gol sevincimle birlikte Çanakkale'de bu ülke için bütün savaşanları anmak istedim." dedi.

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Maxim ise "İlk geldiğim andan beri kulüpte beni herkes çok iyi karşıladı. Bu kulüpteki harika insanlarla antrenman yapmaktan keyif alıyorum. 32 yaşındayım ama genç ya da yaşlı herkesten bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Böylesi bir trajediden sonra Beşiktaş'a gelmek benim için bir fırsat oldu. Gençliğimden beri aşık olduğum işi, böyle bir kulüpte yaptığım için mutluyum." dedi.

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#Beşiktaş#Cenk Tosun#Süper Lig

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