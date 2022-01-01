Beşiktaş'ta Cenk Tosun gelişmesi! Transferin gerçekleşme şartları...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Büyük ikramiye isabet eden piyango biletini satan bayii sahibi konuştuBüyük ikramiye isabet eden piyango biletini satan bayii sahibi konuştu#Milli Piyango
Ege için yeni uyarı sistemi Bakan Akardan Atinaya dikkat çeken mesajEge için yeni uyarı sistemi! Bakan Akar'dan Atina'ya dikkat çeken mesaj#Hulusi Akar
Bankacı Funda hesapları boşalttıBankacı Funda hesapları boşalttı#BANKA
Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi İşte Talih Kuşunun konduğu şehir...Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi! İşte 'Talih Kuşu'nun konduğu şehir...#Milli Piyango
Erdoğandan net mesaj: Toplumu kutuplaştırmalarına müsaade etmeyeceğizErdoğan'dan net mesaj: Toplumu kutuplaştırmalarına müsaade etmeyeceğiz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Milyonların gözü açıklanacak rakamlarda Ek zam gelecek mi İşte son durum...Milyonların gözü açıklanacak rakamlarda! Ek zam gelecek mi? İşte son durum...#Memur
Skandal patladı: Herkesi böyle takip etmişler Twitter açıklama yaptı, Facebook sessiz...Skandal patladı: Herkesi böyle takip etmişler! Twitter açıklama yaptı, Facebook sessiz...#Çin
Ucu bucağı görünmüyor... 7 kilometreye ulaştıUcu bucağı görünmüyor... 7 kilometreye ulaştı!#Ticari Taksi
Yangın faciasında hayatını kaybeden 3 kardeşe acı vedaYangın faciasında hayatını kaybeden 3 kardeşe acı veda!#İzmir
Doktorlar da şaşkın Pandemide yeni dönem: Tesadüfi KovidDoktorlar da şaşkın! Pandemide yeni dönem: 'Tesadüfi Kovid'#Koronavirüs
Kahreden kaza Aileden geriye bir arada çekilen fotoğraflar kaldıKahreden kaza! Aileden geriye bir arada çekilen fotoğraflar kaldı#Aksaray
Ediz Hun’u hiç böyle dinlemediniz Usta sanatçıdan çok özel açıklamalar…Ediz Hun’u hiç böyle dinlemediniz! Usta sanatçıdan çok özel açıklamalar…#Ediz Hun
Defne Samyeli’nin kızı Derin gecelerdeDefne Samyeli’nin kızı Derin gecelerde!#Derin Talu
Oğuzhan-Demet... İbrahim-Mihre Çelikkol... Neden ayrıldılarOğuzhan-Demet... İbrahim-Mihre Çelikkol... Neden ayrıldılar?#1
Bakan Kocadan yılbaşı gecesi hastanelere ziyaretBakan Koca'dan yılbaşı gecesi hastanelere ziyaret#Sağlık Bakanı
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Beşiktaş'ta Cenk Tosun gelişmesi! Transferin gerçekleşme şartları...

#Beşiktaş#Cenk Tosun#Önder Karaveli
Beşiktaşta Cenk Tosun gelişmesi Transferin gerçekleşme şartları...

Spor Toto Süper Lig’de ilk devreyi 28 puanla 7’nci sırada tamamlayan ve lider Trabzonspor’un 18 puan gerisinde olan Beşiktaş, ikinci devreye Süper Kupa’yı kazanarak moralli başlamak amacında. Devre arasında sadece fırsat transferi yapmayı planlayan siyah-beyazlıların ilk hedefi ise Cenk Tosun...

Haberin Devamı

Geçen sezonu çifte kupayla kapatmasına ve transfer döneminde yıldız oyuncu takviyeleri yapmasına rağmen, oldukça kötü sonuçlar alan siyah beyazlılar, şampiyonluk iddiasını bir hayli zora sokmuştu. Matematiksel olarak şansı olsa da bugüne kadar böyle büyük boyutta bir puan farkının kapatılamamış olması, Beşiktaş’ı gerçek hedef olarak önce Süper Kupa’yı almaya sonra da Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanmaya doğru itiyor.

ÖNDER KARAVELİ SÜPER KUPA’YI ALIRSA KARİYER ZİRVESİ YAPACAK

Antalyaspor ile oynanacak Süper Kupa karşılaşması, Önder Karaveli için de ayrı bir önem taşıyor. Sergen Yalçın’ın istifa etmesi sonrasında geçici olarak göreve gelen Karaveli, ilk planda görüşülen teknik direktörlerin Beşiktaş’ı reddetmesi ve bu süreçte takımı toparlamasıyla sezon sonuna kadar kalıcı olmayı başarmak üzere. Beşiktaş’ın başında çıktığı 5 lig maçında 3 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Karaveli, Türkiye Kupası’nda da Altay’ı yenerek takımının son 16 turuna kalmasını sağladı. Beşiktaş’ın başında 7’nci maçına Antalyaspor ile Süper Kupa için çıkacak olan Karaveli, kupayı kazanırsa kariyer zirvesi yapacak ve buna da oldukça istekli. Süper Kupa, 5 ocak tarihinde Katar’da Ahmed Bin Ali Stadı’nda saat 20:45’te oynanacak.

DEVRE ARASINDA SADECE FIRSAT TRANSFERİ YAPILACAK

Haberin Devamı

Beşiktaş, devre arası transfer döneminde takıma takviye yapmayı düşünmüyor. Ancak; siyah beyazlılar, bir fırsat transferi çıkarsa da hayır demeyecek. Bu fırsat transferinin önceliği ise santrfor olacak ve en yakın isim yine Cenk Tosun.

Geçen sezonun devre arasında geldiği Beşiktaş’ta, ağır bir sakatlık yaşayan ve sezonu kapatan Cenk Tosun, birkaç haftadır Everton’ın maç kadrolarına girerek kısa da olsa süre almaya başlamıştı. 6 ay sonra sözleşmesi bitecek olan Cenk’in, yeniden Beşiktaş’a dönme durumu ise, kiralık ücretinin olmaması ve ikinci devrede alacağı paranın büyük bölümünün Everton tarafından karşılanması gibi fırsat şartlarına bağlı. Sözleşmesinin feshedilerek boşa çıkması da Beşiktaş için çok iyi bir seçenek olarak duruyor.

Siyah beyazlıların devre arasındaki asıl transfer hedefi ise kadro dışı bıraktığı Ljajic, N’Sakala, Lens ve Douglas’ı takımdan göndermek olacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Cenk Tosun#Önder Karaveli

BAKMADAN GEÇME!

Ediz Hun’u hiç böyle dinlemediniz Usta sanatçıdan çok özel açıklamalar…

Ediz Hun’u hiç böyle dinlemediniz! Usta sanatçıdan çok özel açıklamalar…

#Ediz Hun
‘Daha yayımlamadığımız öyle güzel şarkılarımız var ki’

‘Daha yayımlamadığımız öyle güzel şarkılarımız var ki’

#Burak Bulut
İstanbulun vefası İşgalde bile unutmamışlar

İstanbul'un vefası! İşgalde bile unutmamışlar

#Sokak Köpekleri

BAKMADAN GEÇME!

Ediz Hun’u hiç böyle dinlemediniz Usta sanatçıdan çok özel açıklamalar…

Ediz Hun’u hiç böyle dinlemediniz! Usta sanatçıdan çok özel açıklamalar…

#Ediz Hun
‘Daha yayımlamadığımız öyle güzel şarkılarımız var ki’

‘Daha yayımlamadığımız öyle güzel şarkılarımız var ki’

#Burak Bulut
İstanbulun vefası İşgalde bile unutmamışlar

İstanbul'un vefası! İşgalde bile unutmamışlar

#Sokak Köpekleri